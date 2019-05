Damir Sagoji/Reuters Número de vendas do iPhone podem sofrer quedas com guerra comercial entre EUA e China

Os lucros da Apple podem cair 26% no ano fiscal de 2020 se a China proibir as vendas do iPhone, segundo o banco americano de investimentos Cowen, a mais recente empresa a pintar um quadro dramático sobre o risco que recai sobre a gigante de tecnologia, caso as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China se deteriorarem ainda mais.

Enquanto Wall Street se preocupa com as perspectivas de demanda chinesa para o iPhone há meses, a questão ganhou ares de urgência depois que o governo Donald Trump colocou a Huawei Technologies Co. na lista negra, aumentando a perspectiva de represálias. No início deste mês, a Wedbush chamou a proibição da Huawei de “momento Forte Sumter” (local onde foram travadas batalhas decisivas na Guerra Civil), com a Apple sendo a o exemplo ilustrativo da incerteza no comércio.

O analista da Cowen, Krish Sankar, escreveu que uma proibição ao iPhone representava um cenário de “caso extremo” de como a guerra comercial poderia se desenrolar, acrescentando que o resultado mais provável é que a Apple apresentaria um golpe “material, mas administrável” nos lucros.

“Os sistemas iPhone, iPad e Mac da Apple correm o risco de sofrer uma destruição da demanda devido a danos colaterais causados pela proibição de vendas à Huawei”, escreveu Sankar. A percepção de que a Huawei está sendo “injustamente punida” pode levar os consumidores chineses a “retaliar uma vez que o patriotismo os leva a dar apoio às marcas domésticas, enquanto produtos e serviços de empresas norte-americanas caem em descrédito”.

Essa visão foi repetida pelo Citi, que na terça-feira,28, cortou sua meta de preço das ações para US$ 205 de US$ 220, vendo “uma desaceleração da demanda pelo iPhone na China, enquanto os chineses mudam sua preferência de compra para marcas nacionais da China”. A participação de mercado de 12% da Apple no país pode ser “reduzida à metade”, escreveu o analista Jim Suva.

A Cowen não é a única empresa a calcular que os ganhos poderiam cair mais de 20% se as medidas de retaliação se intensificarem. O Morgan Stanley escreveu que os lucros podem cair cerca de 23% no pior cenário comercial, enquanto a Goldman Sachs estimou uma queda de 29% se a China proibir os produtos da Apple.

Tanto a China quanto o iPhone são vitais para a empresa de Cupertino, na Califórnia. De acordo com dados compilados pela Bloomberg, a Apple obteve quase 20% de sua receita de 2018 na China, enquanto o iPhone respondeu por mais de 60% de sua receita total em 2018.

Tradução de Claudia Bozzo