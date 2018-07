Mike Blake/Reuters Qualcomm pode se juntar à Broadcom para compor terceira maior fabricante de chips do mundo

A Qualcomm reportou queda de 40% no lucro trimestral, impactado em parte pela disputa de patentes com a Apple. Com isso, o lucro da empresa caiu para US$ 866 milhões no trimestre encerrado em 25 de junho, enquanto registrava um lucro de US$ 1,44 bilhão no mesmo período do ano anterior.

Para especialistas, a queda no lucro acontece por conta da briga judicial que a Qualcomm está travando com a Apple. Recentemente, quatro principais fornecedoras da Apple -- o que inclui a dona da Foxconn -- entraram com ação judicial contra a empresa, alegando que a empresa violou duas seções de uma lei antitruste dos Estados Unidos.

As alegações são parte de uma disputa mais ampla entre Apple e Qualcomm sobre a natureza do modelo de negócio da fabricante de processadores de vincular a venda de chips com licenças de patentes.