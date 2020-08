Valentyn Ogirenko/Reuters No período, o lucro da empresa cresceu 129,8%, para US$ 638 milhões

As vendas para o exterior da Xiaomi voltaram aos níveis pré-pandêmicos, afirmou o vice-presidente financeiro da empresa nesta quarta-feira, 26, ao anunciar que o lucro mais que dobrou no segundo trimestre devido ao forte crescimento em seu negócio de smartphones premium.

A receita cresceu 3,1% no trimestre encerrado em 30 de junho, com as vendas subindo para US$ 7,77 bilhões, superando as expectativas de analistas.

A receita geral da unidade de smartphones da empresa, que responde por quase dois terços de sua receita, caiu 1,2%, para US$ 4,5 bilhões. A Xiaomi vendeu 28,3 milhões de dispositivos no trimestre, ante 32,1 milhões no ano anterior.

No entanto, as vendas de smartphones premium nos mercados internacionais aumentaram 99,2% em relação ao ano anterior, com os preços médios de venda aumentando 11,8% no período.

"Isso mostra que nossos smartphones alcançaram um grande avanço no segundo trimestre", disse Wang Xiang, vice-presidente da Xiaomi, em teleconferência.

O smartphone de última geração da empresa teve um "crescimento explosivo" na Europa, onde seus envios de smartphones aumentaram 64,9%, disse Wang. O lucro cresceu 129,8%, para US$ 638 milhões.

A Xiaomi relatou um lucro líquido ajustado de US$ 489 milhões, superando a estimativa média do mercado de US$325 milhões, de acordo com dados da Refinitiv.

A empresa tem confiado cada vez mais em mercados internacionais, como a Índia, para impulsionar o crescimento, enquanto enfrenta a concorrência da Huawei, líder de mercado na China.

A receita da empresa nos mercados externos cresceu 10% ano a ano no segundo trimestre, respondendo por 44,9% de sua receita total.