Lucy Nicholson/Reuters O Lyft é um dos principais rivais do Uber nos Estados Unidos

O Lyft, serviço de transportes rival do Uber, está captando mais US$ 500 milhões de dólares em uma nova rodada de investimentos, de acordo com um documento divulgado pelo site de notícias Axios, dos Estados Unidos.

A rodada de investimento adicional, liderada pelo fundo de investimentos CapitalG, ligado à Alphabet, holding que controla o Google, é uma extensão do aporte de US$ 1 bilhão anunciado em outubro.

O porta-voz do Lyft, Adrian Durbin, confirmou a rodada de investimento e enviou uma declaração por escrito, dizendo que “aumentar o potencial para esta rodada nos permitirá acelerar ainda mais nosso compromisso de servir passageiros e motoristas”.

Em outubro, o Lyft disse que o investimento liderado pelo Capital G impulsionou seu valor para US$ 11 bilhões, contra US$ 7,5 bilhões da última avaliação antes da rodada de outubro. O novo financiamento aumentaria o valor da empresa para US$ 11,5 bilhões.

Nos últimos meses, o Lyft tem tido uma trajetória movimentada, ao anunciar sua expansão internacional com a chegada ao Canadá, e conquistar parcerias importantes no mercado de carros autônomos. Nesta semana, a startup conseguiu a licença do Estado da Califórnia para fazer testes de veículos sem motorista em seu território.

Além disso, a empresa tem crescido no mercado norte-americano, aproveitando as falhas e os tropeços do maior rival, o Uber. Nos últimos meses, o Uber se viu em meio a inúmeras polêmicas, incluindo programas de espionagem a aplicativos rivais, denúncias de assédio sexual e, nesta semana, até vazamento de dados de seus usuários.