REUTERS/Stephen Lam O Lyft e o seu rival Uber planejam abrir capital em 2019

O aplicativo de transportes Lyft, rival do Uber, contratou uma consultoria para iniciar o processo de abrir o capital em março ou abril de 2019. A informação é da agência de notícias Bloomberg, com base em fontes familiarizadas com o assunto.

De acordo com a Bloomberg, a consultoria contratada foi a Class V Group LLC. A empresa trabalhará com a organização do processo. O Lyft planeja receber ofertas dos bancos a partir de setembro, segundo a agência. O Lyft e a Class V Group LLC não comentaram o assunto.

No ano passado, a agência de notícias Reuters noticiou que o Lyft estava perto de contratar conselheiros para iniciar seu processo de oferta pública inicial de ações. O Lyft opera no mesmo número de cidades nos Estados Unidos que o seu rival Uber, que também planeja abrir capital no ano que vem.

Valor. Em junho deste ano, o Lyft captou US$ 600 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Fidelity Management. Com o aporte, a empresa foi avaliada em US$ 15,1 bilhões, dobrando seu valor em pouco mais de um ano – em abril do ano passado, a empresa era cotada em US$ 7,5 bilhões.