Lucy Nicholson/Reuters O Lyft é um dos principais rivais do Uber nos Estados Unidos

O aplicativo de transportes controlado por aplicativo Lyft, maior rival do Uber nos Estados Unidos, informou nesta quarta-feira, 27, que captou US$ 600 milhões em uma nova rodada de financiamento liderada pela Fidelity Management. Com o aporte, a empresa está sendo avaliada em US$ 15,1 bilhões, dobrando seu valor em pouco mais de um ano - em abril do ano passado, a empresa era cotada em US$ 7,5 bilhões.

O aporte torna ainda a Fidelity um dos maiores investidores na companhia norte-americana, com US$ 800 milhões de dólares já investidos. A Lyft, que tem uma fatia de 35% do mercado nos Estados Unidos, ainda tem entre os investidores a AllianceBernstein, a Baillie Gifford e a KKR.

Em maio, o Uber anunciou uma oferta secundária de ações para funcionários e investidores existentes que colocaria o valor da companhia em US$ 62 bilhões, ante US$ 48 bilhões em uma oferta secundária realizada no fim do ano passado. A Lyft opera em quase o mesmo número de cidades norte-americamas que o Uber, assim como em Toronto, no Canadá.

O Uber opera em cerca de 60 países em todo o mundo -- recentemente, deixou para trás mercados no Sudeste Asiático, na Rússia e China, depois de perder bilhões de dólares competindo com rivais locais.