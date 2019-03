Gene J. Puskar/AP Startup é a primeira companhia da economia compartilhada a abrir capital

A empresa americana de transporte compartilhado Lyft começará a negociar suas ações nesta sexta-feira, 29, na bolsa de valores Nasdaq, em Nova York. A companhia é a primeira gigante do modelo de economia compartilhada a estrear na bolsa de valores. Nos próximos meses, ela deverá contar com a companhia da rival Uber, do site de hospedagens Airbnb e a rede social de imagens Pinterest.

Criadas para economizar recursos e questionar o modelo tradicional de negócios e busca incessante pelo lucro, elas ascenderão ao grau máximo do capitalismo. Caso a expectativa da empresa seja atingida, a Lyft deve fechar o pregão hoje valendo US$ 24,3 bilhões. Ao receber sua última rodada de investimento, no ano passado, ela era avaliada em US$ 15 bilhões.

Na última semana, a Lyft aumentou a estimativa do preço de suas ações de US$ 68 para US$ 72. A empresa mudou o valor depois de perceber forte de demanda de interessados, informaram fontes ao jornal The New York Times.

Apesar disso, alguns investidores acreditam que as companhias de economia compartilhada podem não ser a melhor escolha entre as negociadas na Nasdaq.

Os pessimistas lembram que muitos acionistas já foram surpreendidos pelo mau desempenho de empresas de tecnologia. O caso mais recente foi a rede social de mensagens efêmeras Snap, cujos papéis hoje são negociados a um preço bem menor do que o cotado na estreia.

Além disso, os lucros de curto prazo não são característicos do mercado no qual a Lyft atua. Isso porque a companhia costuma investir milhões de dólares na conquista de novos mercados, arcando com subsídio para motoristas e passageiros durante os primeiros anos de operação. No ano passado, por exemplo, a Lyft perdeu US$ 1 bilhão com essa estratégia, bem como com a compra de startups menores.