Resultados trimestrais da Lyft foram divulgados dias antes do IPO de seu principal concorrente: o Uber

Rival do Uber nos Estados Unidos, a Lyft apresentou nesta terça-feira, 7, seus primeiros resultados desde que abriu capital na bolsa de valores de Nova York, quando levantou US$ 2 bilhões com a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em março deste ano. A companhia disse que perdeu US$ 1,14 bilhão nos últimos três meses, mas que aumentou a sua base de motoristas.

De acordo com a Lyft, a companhia fechou o trimestre com receita de US$ 776 milhões, maior que a estimativa de US$ 740 milhões prevista por analistas de Wall Street. No mesmo período, teve de desembolsar US$ 894 apenas em remuneração baseada em ações e despesas com impostos.

De acordo com o relatório de lucros, a receita da Lyft por motorista ativo cresceu 34% ano a ano para US $ 37,86, enquanto os passageiros ativos, em geral, aumentaram quase 50%, para 20,5 milhões.

A primeira divulgação oficial de receitas da companhia é vista como um marco importante para a confiança de investidores a longo prazo, dado o histórico da Lyft de não gerar lucros. Para todo o ano, a Lyft espera atingir a meta de US$ 3,3 bilhões em receita total com perdas de US$ 1,2 bilhão.

"O primeiro trimestre foi um forte começo para um ano importante, o nosso primeiro como uma empresa pública", disse o co-fundador e CEO da Lyft, Logan Green, em um comunicado. “O transporte é um dos maiores segmentos da nossa economia e ainda estamos nos primeiros estágios de uma enorme mudança secular, desde a propriedade de carros pessoais até o transporte como serviço.”

Em resposta as ações da empresa fecharam o dia com queda de 2,03% sendo negociadas a US$ 59,34. Na negociação de pós-mercado as ações continuavam em baixa, sendo vendidas a US$ 57,88.

Outros competidores

A Lyft também anunciou uma parceria com a companhia de carros autônomos do Google, a Waymo. Como parte do novo acordo, a Lyft usará dez veículos autônomos nos próximos meses na área de Phoenix.

O relatório de ganhos também surge apenas três dias antes do Uber fazer IPO. A estimativa é que as ações da rival sejam negociadas entre U $ 44 e US$ 50 por ação o que garantiria um valor de mercado de US$ 90. Com a estreia, o Uber planeja levantar entre US$ 7,9 bilhões e US$ 9 bilhões, quatro vezes a mais que o IPO da Lyft.