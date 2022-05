Lucy Nicholson/Reuters Ações da Lyft tombam 35% após resultados financeiros

As ações da Lyft, principal concorrente do Uber nos EUA, tombaram 35% nesta quarta, 4, após a companhia revelar em seu relatório financeiro que precisará gastar mais para atrair motoristas e prever lucro muito menor do que o esperado por investidores no próximo trimestre.

A recuperação no quadro de motoristas após a baixa da pandemia estava demorando mais do que o a Lyft esperava, disse à Reuters John Zimmer, presidente da companhia. Desde terça, a companhia já perdeu US$ 3,2 bilhões em valor de mercado.

A Lyft afirmou no seu relatório que, no próximo periodo fiscal, terá que ajustar o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para um valor entre US$ 10 milhões e US$ 20 milhões, número muito abaixo dos US$ 54,8 milhões do trimestre divulgado nesta terça, 3. Para o próximo trimestre, os analistas esperavam EBITDA de US$ 82,5 milhões, segundo a Refinitiv.

Os custos da Lyft com motoristas foram significantes e esmagaram as previsões de lucro, escreveu Dan Ives, analista da consultoria WebBush Securities. Na ligação com investidores, a companhia não deu detalhes sobre os incentivos dados para atrair motoristas. Um executivo falou em pagamentos de taxas maiores para os profissionais.

O relatório desastroso teve impacto também nas ações do Uber, que viram queda de 12% — a baixa forçou o Uber a antecipar a divulgação do seu relatório financeiro como medida para estancar as perdas.