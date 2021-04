Lucy Nicholson/Reuters A Lyft é a principal rival do Uber nos Estados Unidos

A Lyft, principal rival do Uber nos Estados Unidos, vai vender sua unidade de carros autônomos para a montadora japonesa Toyota em um acordo de US$ 550 milhões, anunciaram as duas empresas na segunda-feira 26.

A venda vai ajudar a Lyft a se concentrar em parcerias com companhias de direção autônoma que querem disponibilizar tecnologia na plataforma da empresa, em vez de a companhia ter de investir pesadas somas em desenvolvimento de tecnologia que ainda não foi colocada em uso amplo.

A Lyft vai receber US$ 200 milhões à vista e o restante será pago ao longo de cinco anos. O acordo deve ser concluído no terceiro trimestre.

A Toyota criou uma empresa em janeiro, a Woven Planet, para desenvolver tecnologia de veículos conectados, autônomos e semi-autônomos. A empresa vai incorporar os mais de 300 funcionários da unidade comprada da Lyft, a Level 5.