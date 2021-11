Magazine Luiza O programa do Magalu será 100% online com duração de 200 horas no total

Pensando em levar o mundo da tecnologia aos "quarentões", o Magazine Luiza anunciou nesta quinta-feira, 4, um novo programa que vai ensinar programação para maiores de 40 anos. Chamado de Desenvolve 40+, a iniciativa tem parceria com a escola de programação Let 's Code.

As pessoas interessadas poderão aprender do zero a linguagem e a lógica da programação, com foco na linguagem Python, ao longo de seis meses. Os aprovados também terão conhecimento sobre programação orientada a objetos, estrutura de dados e banco de dados.

As inscrições começam nesta quinta-feira e seguem até o dia 23 de novembro. Para concorrer a uma vaga basta ter concluído o ensino médio, ter disponibilidade para assistir às aulas três vezes por semana, estar morando no Brasil, e, claro, ter 40 anos ou mais.

A exemplo de programas anteriores voltados à inclusão, das 100 bolsas oferecidas, o programa também destina 50% das bolsas a pessoas negras e pelo menos 10% para colaboradores do Magalu.

“O Magalu segue com o compromisso de promover mais diversidade e inclusão nas nossas áreas técnicas e levar mais igualdade de oportunidades, por isso, 50% dessas vagas serão exclusivas para a seleção de pessoas autodeclaradas negras", escreveu a presidente do Magalu, Luiza Helena Trajano, em publicação no LinkedIn.

Para a seleção, os candidatos passarão por três etapas na modalidade 100% online: um teste lógico proprietário da Let’s Code, um vídeo apresentação pessoal de até 3 minutos e o "Meu Primeiro Código", um curso remoto ao vivo de lógica da programação para avaliá-los na prática.

O programa será 100% online com duração de 200 horas no total, sendo que 108 horas serão de aulas síncronas remotas (aulas ao vivo) e 92 horas de conteúdo assíncrono (materiais disponibilizados).