Magic Leap estaria estudando venda

A startup de realidade aumentada Magic Leap está estudando se colocar à venda, afirmou a Bloomberg em reportagem que cita pessoas familiarizadas com o assunto.

A companhia, que tem entre seus investidores a Alphabet, controladora do Google, e o grupo Alibaba, estaria mirando num valor de US$ 10 bilhões. A companhia cria dispositivos vestíveis com realidade aumentada, que criam objetos virtuais sobrepostos a imagens do mundo real.

A Magic Leap está trabalhando com um conselheiro para considerar opções estratégicas que incluem a formação de alianças ou a venda de uma fatia significante da empresa antes de uma potencial abertura de capital.

O Facebook, que em fevereiro avisou que a produção de seus óculos de realidade virtual Oculus poderiams er afetadas por conta do coronavírus, não está interessado em adquirir a Magic Leap, segundo a reportagem da Bloomberg.

A Magic Leap e o Facebook não responderam à reportagem.