O aplicativo de serviços de transporte urbano Lyft, o maior rival da Uber nos Estados Unidos, espera alcançar US$ 1 bilhão em receita anual bruta no ano que vem, disse o cofundador e presidente da empresa, John Zimmer, à Reuters.

Para alcançar o objetivo, o Lyft tenta ampliar sua fatia de mercado em algumas cidades norte-americanas importantes, apesar da competição com o Uber, o maior e mais bem financiado aplicativo de serviços de transporte urbano do mundo. Fundado em 2012, o Lyft teve uma receita líquida estimada em US$ 130 milhões em 2014, de acordo com documentos da empresa divulgados pela agência de notícias Bloomberg.

“Isto demonstra que grande oportunidade de negócios é o Lyft”, disse Zimmer. “O mercado em que atuamos está em uma indústria de transporte avaliada em US$ 2,25 trilhões.”

A previsão de Zimmer baseia-se no conceito de taxa de execução, que é um indicador comum de vendas futuras e lucratividade para companhias privadas de alto crescimento. No entanto, o conceito exige extrapolação de desempenho anual a partir de uma pequena quantidade de dados e é somente uma projeção sobre o quanto o Lyft poderá faturar em 2016.

Em comparação, o Uber espera ter cerca de US$ 2 bilhões em receita em 2015, de acordo com documentos obtidos pela Reuters.

O Lyft calculou sua taxa de execução de US$ 1 bilhão a partir das corridas brutas de outubro, quando a companhia fez cerca de US$ 83 milhões, oriundos de 7 milhões de corridas. O dado não incluiu o Halloween, disse Zimmer. Segundo ele, o feriado foi uma noites mais movimentadas da indústria. Os resultados serão incluídos em um novo relatório em novembro.

O Lyft opera em 150 cidades apenas dos Estados Unidos. A companhia afirmou no mês passado que tem mais de 100 mil motoristas ativos e que fornece 1 milhão de corridas por semana. A empresa levantou US$ 1 bilhão junto a investidores e Zimmer afirmou que “a maior parte deste dinheiro ainda está no banco”.

