AFP Lojas da Apple amanheceram sem as tradicionais filas quilométricas de início das venda de iPhone

Filas quilométricas, fãs acampados por dias e muita animação quando as portas das lojas se abrem se tornaram, nos últimos anos, cenas comuns nos dias de lançamento das novas versões do iPhone. Nesta sexta-feira, 21, no entanto, quando começaram a ser vendidos os novos iPhone XS e iPhone XS Max no exterior, o movimento dos fãs foi bem menor que o registrado nos anos anteriores.

Em um ano em que Apple optou por seguir sua estratégia de vender aparelhos mais caros – os dois modelos custam pelo menos US$ 1 mil nos EUA –, as filas foram reduzidas consideravelmente.

Na Apple Store da Quinta Avenida, em Nova York, uma das lojas mais famosas da marca, 400 pessoas aguardavam ansiosas pela abertura do estabelecimento. A quantidade de presentes, no entanto, era apenas metade do público registrado em 2017, para o início das vendas do iPhone X, aparelho cujas boas vendas ajudaram a Apple a bater, em agosto, a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado.

Cenário semelhante foi visto na Apple Store de Cingapura, Sidney, Madri, Londres, México e São Francisco. Já na loja de Palo Alto, no Vale do Silício, o presidente da Apple, Tim Cook, entrou em cena e tentou dar uma mãozinha nas vendas. Vestido com o uniforme de vendedor da Apple, Cook foi o responsável por abrir as portas, receber e posar para fotos com os 30 clientes que esperavam na fila.

Quem saiu de casa, porém, estava disposto a abrir a carteira. Segundo estimativa feita pela consultoria Loup Ventures, 70% dos clientes foram comprar um iPhone XS Max, cujos valores variam entre US$ 1.100 a US$ 1.450. A tela maior e a possibilidade de usar dois chips no mesmo aparelho foram apontados como os motivos que atraíram usuários a comprar o modelo mais caro já lançado pela Apple.

Veja as principais novidades do iPhone XS, novo celular da Apple











Foto: NYT Nesta quarta-feira, 12 de setembro, a Apple anunciou três novos celulares em evento na sua sede na Califórnia. Dois deles são versões de alto padrão: o iPhone XS e seu “irmão maior”, o iPhone XS Max. A empresa anunciou também o iPhone XR, uma versão mais “econômica”, que chegará ao mercado americano com o valor de US$ 749. A seguir, confira as principais novidades do iPhone XS. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez A tela dos novo iPhones topo de linha da Apple é “infinita”, quase sem bordas, seguindo o design apresentado em 2017 com o iPhone X. A tela dos iPhones XS e XS Max são feitas de OLED e têm, respectivamente, 5,8 polegadas e 6,5 polegadas. Foto: Jim Wilson/NYT A parte técnica das câmeras não mudaram muito. No lado traseiro, o iPhone XS e XS duas lentes de 12 MP (uma teleobjetiva e uma grande angular). Na frente, uma câmera de 7 MP, que funciona combinada ao sistema de reconhecimento facial do aparelho. Além disso, um novo chip de processamento, o A12 Bionic, permite que as fotografias sejam as melhores possíveis. Esse sistema é capaz de captar diversos frames para reunir os melhores elementos em uma única fotografia, e também alterar a profundidade de campo de cada imagem depois da foto ser tirada Foto: Jim Wilson/NYT A Apple anunciou que o iPhone XS e o XS Max terão um novo chip de processamento, o A12 Bionic, que melhora o desempenho do aparelho. Segundo a empresa, ele é capaz de processar 5 trilhões de operações por minuto, enquanto seu antecessor, o A11 Bionic, presente no iPhone X, processava 600 bilhões de operações por minuto. Foto: Reuters/Stephen Lam A bateria dos dois celulares evoluíram em relação à última versão do iPhone: o XS promete 30 minutos a mais de bateria, enquanto o XS Max promete um adicional de uma hora e meia. Foto: Justin Sullivan/AFP A versão do sistema operacional dos dois aparelhos é o iOS 12, anunciada no evento WWDC 2018, que aconteceu em junho. Entre outros recursos, o sistema vem equipado com ferramentas que pretendem melhorar bem-estar de usuários, como funções que permitem omitir notificações na tela do iPhone quando ele estiver em modo “não perturbe”. Foto: Reuters/Stephen Lam Os dois celulares estarão disponíveis na cor ouro, prata e cinza espacial Foto: AP/Marcio Jose Sanchez A pré-venda dos dois aparelhos começa nesta sexta-feira, 14. Eles chegam às lojas dos Estados Unidos no dia 21 de setembro. Ainda não há data prevista para a chegada ao Brasil. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez O iPhone XS e o XS Max custarão respectivamente a partir de US$ 1 mil e US$ 1,1 mil – os preços podem chegar a US$ 1.350, no caso do iPhone XS, ou US$ 1.450, para o iPhone XS Max, dependendo da opção de armazenamento. São três tamanhos disponíveis: 64GB, 256GB e 512GB.

Rivalidade. Houve ainda quem achou espaço para tripudiar a Apple. A Huawei, fabricante chinesa de smartphones, aproveitou a movimentação de pedestres que circulavam próximo a uma Apple Store em Londres para servir sucos “sem vestígios de maçã”. Com o slogan “consiga um suco que dura”, a chinesa cutucava a rival em relação à duração da bateria do iPhone.

Essa não foi a primeira vez que a Huawei fez chacota com os produtos da Apple. No início do mês, durante o lançamento dos modelos, a fabricante da China zombou da falta de inovação dos novos modelos sem fazer referência direta a empresa de Steve Jobs.

A rivalidade não acontece por acaso. Em junho, a chinesa passou a Apple e se tornou a segunda fabricante a vender mais smartphones no mundo – perdendo só para a coreana Samsung.

Desde então, a Huawei tenta aumentar sua participação no mercado de smartphones premium, fatia estratégica e ainda comandada pela dona do iPhone. Hoje, enquanto a chinesa tem 7% de vendas dos modelos com valores acima de US$ 400, a Apple tem 43%.