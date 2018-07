Reuters

Em meados de dezembro de 2015, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) tornou obrigatório o registro de quase todos os tipos de drones no país. Desde então, mais de 180 mil norte-americanos registraram seus equipamentos, de acordo com novas informações divulgadas pelo administrador da FAA, Michael Huerta.

“Estamos entusiasmados com o número de registros que estamos vendo até agora”, disse Huerta durante a coletiva de imprensa na feira de tecnologia Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, nos Estados Unidos. A quantidade aumentou de forma significativa nos últimos dias. Até o final do mês passado, cerca de 45 mil equipamentos contavam com registro.

O cadastro do equipamento, válido por três anos, foi simplificado: é necessário informar nome, endereço e e-mail. Até o dia 20 de janeiro, o processo será feito sem nenhum custo para o proprietário do aparelho. Mas a partir desta data, o órgão passará a cobrar uma taxa de US$ 5.

O sistema de cadastro gera um número de identificação único que deve ser gravado no equipamento. Com isso, é possível descobrir quem é o dono do dispositivo, em caso de acidente. Quem pilotar um drone sem este número de identificação pode receber uma multa de até US$ 27.500.

As regras norte-americanas vieram com um pouco de atraso, tendo em vista o tamanho da frota de veículos aéreos não tripulados que cruzam os céus do país. De acordo com a Consumer Technology Association (CEA), entidade que reúne fabricantes de eletrônicos nos EUA, cerca de 400 mil drones foram vendidos apenas no período de férias.

Antes de voar. Durante a CES, a FAA lançou nesta quarta, 6, a versão para Android do aplicativo B4UFLY – nome adaptado da expressão “before you fly” -, já disponível para iOS. O app gratuito faz parte do programa de conscientização conduzido pela FAA. Basicamente, ele verifica a localização da pessoa e informa se existem quaisquer restrições de voo naquela área.