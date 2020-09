Airbnb Serão aceitos apenas dois hóspedes por vez na mansão

A mansão que foi cenário da série Um Maluco no Pedaço poderá ser alugada no Airbnb. A reserva da propriedade, localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, custará US$ 30 por noite, e só poderá ser feita em cinco dias específicos. A iniciativa é uma comemoração dos 30 anos da série.

O anfitrião da mansão é ninguém mais ninguém menos que Will Smith, protagonista da série, lançada em 1990. O ator, porém, só aparece na publicação no site de hospedagens — ele não vai receber os hóspedes na mansão.

O aluguel da propriedade estará disponível apenas nos dias 2, 5, 8, 11 e 14 de outubro — reservas poderão ser feitas a partir de 29 de setembro. Serão aceitos apenas dois hóspedes por vez, que precisam morar em Los Angeles.

Os hóspedes terão acesso ao quarto, ao banheiro e à sala de jantar que aparecem na série, e também a uma área à beira da piscina.