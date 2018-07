Facebook A segunda filha de Mark Zuckerberg com Priscilla Chan se chama August.

Cofundador e presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg anunciou nesta segunda-feira, 28, o nascimento de sua segunda filha com sua mulher, Priscilla Chan. Para celebrar o nascimento da menina, chamada de August, o casal publicou uma carta de boas-vindas no perfil oficial de Zuckerberg.

No texto, os pais dizem que estão felizes com seu nascimento da filha e comentam sobre suas expectativas em relação à infância da menina e ao mundo em que ela irá viver. “A infância é algo mágico. Você só pode ser criança uma vez, então não perca muito tempo se preocupando com o futuro, já que nós estamos aqui para cuidar disso por você. Nós faremos o possível para garantir que o mundo seja um lugar melhor para você e todas as crianças de sua geração”, afirmou o casal, na rede social.

Quando Max, a primeira filha do casal, nasceu, Priscilla e Mark também publicaram um texto na rede social comentando o nascimento. A carta, mencionada no texto de August, focava na preocupação dos pais com o mundo em que a primogênita viveria. Na ocasião, o casal surpreendeu o mundo ao anunciar que Zuckerberg vai doar 99% de suas ações do Facebook para projetos de filantropia ao longo de sua vida, por meio da Iniciativa Chan Zuckerberg.

Licença. Antes do nascimento da segunda menina, Mark Zuckerberg anunciou que tiraria dois meses de licença maternidade para ficar com sua família. No entanto, ao contrário do que fez no nascimento de Max, o presidente executivo vai dividir a licença em duas etapas.

“Vou tirar um mês de licença para estar com Priscilla e as meninas no início, e então passaremos o mês inteiro de dezembro também com elas”, publicou o empresário na rede social, com uma foto de sua primeira filha com o cachorro de estimação da família.