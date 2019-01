Charles Platiau/Reuters No ano passado, Mark Zuckerberg prometeu, entre outras coisas, ler dois livros por mês

O presidente e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, divulgou nesta terça-feira, 8, qual será o seu principal desafio para este ano: criar debates públicos sobre tecnologia. A novidade acontece após meses de críticas à maior rede social do mundo, que protagonizou uma série de escândalos de uso dados pessoais de seus usuários em 2018.

"Em poucas semanas conversarei com líderes, especialistas e pessoas da nossa comunidade de diferentes áreas e tentarei formatos diferentes para manter os debates interessantes. Todos [os debates] serão públicos, seja no Facebook ou no Instagram ou em outras mídias", Disse Zuckerberg em seu perfil na rede social.

Não é de hoje que o presidente do Facebook divulga suas resoluções de ano novo. No ano passado, por exemplo, Zuckerberg estimava que leria dois livros por mês durante todo o ano - executivo não comentou se teve tempo de cumprir a promessa – e que resolveria muitos dos problemas da rede social, como o uso da plataforma para discursos de ódio, espalhando desinformação e interferência política.

Como parte de cumprir a meta do fundador, o Facebook intensificou seus esforços de verificação de fatos, retirou páginas e contas suspeitas, aprimorou seus sistemas para identificar contas falsas. No entanto, ainda enfrenta críticas de reguladores e legisladores por não fazer o suficiente.