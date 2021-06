Leah Millis/Reuters Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook

Pela primeira vez desde 2013, o presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, ficou de fora da lista dos 100 melhores CEOs dos Estados Unidos. O ranking é elaborado pelo site de empregos Glassdoor e se baseia no índice de satisfação dos funcionários de cada empresa.

De acordo com a pesquisa, a aprovação de Zuckerberg caiu de 94% em 2019 para 88% neste ano - em 2020 o ranking foi interrompido por conta da pandemia. O desempenho ainda deixa Zuckerberg acima da média estabelecida pela lista (73%), mas não foi suficiente para colocá-lo entre os 100 melhores.

O executivo que aparece no topo da lista é Rich Lesser, diretor do Boston Consulting Group, consultoria americana de gestão global – ele tem aprovação de 99% dos funcionários. Satya Nadella, da Microsoft, e Tim Cook, da Apple, ficaram com a 6ª e 32ª posição, respectivamente.

Para a análise, o Glassdoor oferece aos funcionários três opções simples para classificar os CEOs: aprovo, desaprovo ou "não tenho opinião".

O ranking começou a ser realizado em 2013. Desde então, presidente executivo do Facebook sempre esteve presente na lista – no primeiro ano, inclusive, foi eleito o melhor CEO, com 99% de aprovação.