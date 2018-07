Reuters Mark Zuckerberg é o presidente executivo e cofundador do Facebook

O bilionário Mark Zuckerberg, presidente do Facebook, ficou um pouco menos rico nesta quarta-feira, 25. O executivo perdeu cerca de US$ 16 bilhões em poucas horas, após as ações de sua empresa despencaram mais de 20% durante a negociação do pós-mercado de hoje.

Antes do fechamento da bolsa de valores a fortuna de Zuckerberg era orçada em US$ 82,4 bilhões. Horas depois, com a divulgação dos resultados do segundo trimestre do Facebook, o executivo tinha cerca de US$ 66 bilhões.

Essa não é a primeira vez que Zuckerberg perde com o mau desempenho da sua empresa no mercado de ações. Quando veio à tona o escândalo de uso indevido de dados de 87 milhões de usuários pela consultoria política Cambridge Analytica, o fundador do Facebook perdeu US$ 5 bilhões em menos de um dia.

O valor das ações da rede social impacta diretamente na fortuna do executivo. Isso porque, assim como a maioria das pessoas mais ricas do mundo, o patrimônio líquido dele é determinado em grande parte pelo valor em que as ações da empresa dele são negociadas na bolsa de valores.

A queda na bolsa de valores também desvalorizou o Facebook. A rede social perdeu cerca de US$ 128 bilhões em valor de mercado em menos de quatro horas.