Jim Wilson/ The New York Times Fortuna de Mark Zuckerberg diminuiu com a queda das ações do Facebook

O fundador e presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, ficou mais pobre em uma questão de horas, segundo publicou a revista Forbes. Com a queda de quase 7% nas ações da rede social e perda de US$ 37 bilhões em valor de mercado ontem, o bolso de Zuckerberg perdeu ao menos US$ 5,1 bilhões líquidos, segundo a revista.

De acordo com a lista "World's Billionaires", que atualiza a riqueza estimada de bilionários em tempo real, o patrimônio líquido de Mark Zuckerberg chegou a cerca de US$ 69,5 bilhões ao meio dia de ontem. Na sexta-feira, 16, a fortuna estava avaliada em US$ 75 bilhões. Os dados da Forbes indicaram ainda que a riqueza de Zuckerberg foi reduzida em até 6,7% - uma perda de US$ 5,1 bilhões - em poucas horas.

Como a maioria das pessoas mais ricas do mundo, o patrimônio líquido de Mark Zuckerberg é determinado em grande parte pelo aumento e queda do mercado de ações. Em particular, a riqueza de Zuckerberg é baseada no desempenho das ações do Facebook.

No início da segunda-feira, as ações da empresa caíram após escândalo por supostas violações de compartilhamento de dados milhões de informações pessoais dos usuários. Os dados foram supostamente utilizados para fins políticos durante a temporada de eleição presidencial dos EUA de 2016, que culminou com a chegada de Donald Trump à Casa Branca.