Facebook Zuckerberg com os pais em Harvard: empreendedor voltou à universidade que abandonou 12 anos depois

Doze anos depois de criar o Facebook e abandonar o curso que fazia na universidade, Mark Zuckerberg voltou à Harvard nesta quinta-feira, 25, para receber um diploma honorário. O executivo, que hoje lidera a rede social mais popular do mundo com quase 2 bilhões de usuários, colocou beca e posou com seus pais, Edward e Karen Zuckerberg, com o diploma em mãos. "Mãe, eu sempre te disse que eu voltaria para buscar o meu diploma", escreveu Zuckerberg ao compartilhar a imagem por meio de seu perfil na rede social.

O executivo está no grupo de empreendedores que largaram seus cursos em universidades de renome nos Estados Unidos para criar grandes empresas de tecnologia. Bill Gates, fundador da Microsoft, e Steve Jobs, cofundador da Apple, também fazem parte do grupo seleto. Anos depois de tornarem suas empresas mundialmente conhecidas, eles voltaram às universidades em que estudaram para receber diplomas honorários e discursar para os formandos.

Aos 23 anos, Zuckerberg criou o Facebook em seu dormitório na Universidade de Harvard, onde estudava psicologia. Ávido por programação, ele já havia criado outros sites na universidade, que incluiam o Facemash, onde era possível escolher as pessoas mais atraentes da universidade. Após colocar o site thefacebook.com no ar, mais de 1,2 mil estudantes se cadastraram somente no primeiro dia. Um mês depois do lançamento, metade dos estudantes de Harvard já tinham um perfil na nova rede social. O empreendedor largou o curso em Harvard em 2005, enquanto expandia a rede social. O crescimento é contínuo desde então: hoje, o Facebook reúne quase 2 bilhões de pessoas em todo o mundo.

Além de receber o diploma, Zuckerberg também discursou à turma de formandos de Harvard de 2017. O discurso foi transmitido por meio do perfil oficial do executivo no Facebook e mais de 70 mil pessoas assistiram à transmissão.

Na palestra, o executivo defendeu que é preciso modificar as métricas de sucesso adotadas na sociedade atual. Para ele, as pessoas devem medir seu sucesso de acordo com o significado que suas realizações têm para elas próprias. Ele também disse que, com o avanço da tecnologia, é preciso investir em educação continuada para todas as pessoas.

"Nós podemos ser a geração que vai acabar com a fome", disse o executivo, sob aplausos. Ele defendeu que as pessoas devem encontrar propósitos de vida, não só no trabalho, para que possam gerar impacto significativo em toda a comunidade. Uma das formas, disse Zuckerberg, é participar da criação de comunidades locais. "Fazer parte de uma comunidade nos faz sentir parte de algo maior do que nós."

Zuckerberg chegou a se emocionar durante a apresentação em alguns momentos, ao citar iniciativas de estudantes de Harvard que criaram organizações não governamentais ou grupos para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Da platéia, a esposa do presidente executivo do Facebook, Priscilla Chan, também se emocionou em diversos momentos da apresentação.

Ao final da apresentação, Zuckerberg leu uma oração para os estudantes. Ele disse que sempre pensa nessa oração quando passa por um momento de grande dificuldade e que também a lê para sua filha Max todos os dias antes de dormir. "Eu espero que vocês achem a coragem para fazer das suas vidas uma benção", disse Zuckerberg ao encerrar a apresentação, sob uma salva de palmas.