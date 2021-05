Kamil Zihnioglu/Reuters O valor foi acordado no mesmo dia do anúncio do divórcio, em 3 de maio

Mais um capítulo da separação do casal Gates foi esclarecido nesta quarta-feira, 5. Após anunciar a entrada da documentação do divórcio na justiça americana, Melinda recebeu cerca de US$ 1,8 bilhões em ações de Bill Gates, em um processo que caminha para torná-la uma das mulheres mais ricas do mundo.

O valor foi acordado no mesmo dia do anúncio do divórcio, em 3 de maio, e transferido para Melinda imediatamente. Entre a soma, estão 14 milhões de ações da Canadian National Railway Co., uma companhia ferroviária canadense, que foi avaliada em aproximadamente US$ 1,5 bilhões, e cerca de 2,9 milhões de ações da AutoNation, uma varejista de automóveis americana, que vale cerca de US$ 309 milhões.

A fortuna, porém, ainda não foi dividida entre o ex-casal. Uma audiência está marcada para abril de 2022, que deve decidir como será a separação dos US$ 146 bilhões, fortuna estimada de Gates. Apesar de um contrato ter sido assinado após o fim do casamento — ao que tudo indica, Bill e Melinda não tinham acordo pré-nupcial — um processo foi levado à justiça americana para oficializar termos do divórcio, como é de praxe nos Estados Unidos.

Melinda, que já estava separada de Gates antes do pedido de divórcio, segundo o acordo que o site americano TMZ teve acesso, não pediu nenhum tipo de pensão. Depois do anúncio do divórcio, Melinda Gates afirmou que o seu casamento de 27 anos com Bill Gates já estava "inevitavelmente quebrado".

Sobre a Fundação Bill e Melinda Gates — dúvida que persiste após a separação do casal — ainda não se sabe como será a participação dos fundadores na instituição nem como ela será afetada pelo divórcio.