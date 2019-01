T.J. Kirkpatrick/NYT Memorando escrito por James Kohm não foi divulgado à imprensa

Leia mais Querendo limpar a barra, Facebook tenta explicar como funcionava o acesso a mensagens privadas

O vazamento neste fim de semana de um memorando escrito em março por Jame Kohm, um dos membros da Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês), retomou a discussão sobre as responsabilidades do Facebook no escândalo da Cambridge Analytica.

No documento, o comissário diz que a rede social não teve culpa no vazamento de dados de 87 milhões de usuários, contrariando o pensamento de colegas do FTC e de especialistas, que pedem punição severa contra rede social.

Segundo o jornal The New York Times, que teve acesso ao memorando, Kohm concorda com o argumento do Facebook de que a empresa não é responsável pelos abusos causados pela consultoria política. No documento, o comissário também diz que o Facebook tomou medidas razoáveis para resolver o problema e que não quebrou as promessas feitas ao FTC, em 2012, sobre o uso de dados sem consentimento dos usuários.

O órgão é responsável por investigar se empresas abusaram ao usar dados pessoais de americanos em seus negócios. Desde o vazamento de dados do escândalo Cambridge Analytica – considerado o maior caso de uso indevido de informações pessoais da história -, o Facebook passou a ser alvo de investigações do FTC.

Em nota enviada ao jornal americano, o FTC disse que ainda não concluiu as investigações contra a rede social e que o resultado será publico quando os membros chegarem a uma conclusão do caso. Kohm se recusou a comentar a reportagens do New York Times.