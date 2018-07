As remessas globais de computadores registraram um total de 260 milhões de unidades vendidas em 2016, em uma queda de 5,7% em relação ao ano anterior. No entanto, as informações divulgadas pela IDC na última quarta-feira, 11, indicam que o mercado de computadores pode se estabilizar ou até mesmo se recuperar em 2017, já que mais usuários buscam renovar os seus dispositivos.

“Os resultados do quarto trimestre reforçam nossas expectativas de estabilização do mercado e até mesmo de alguma recuperação", disse a vice-presidente de Personal Computing Trackers & Forecasting da IDC, Loren Loverde, por meio de comunicado. "A contração no mercado tradicional de PCs finalmente parece estar cedendo à medida que usuários buscam atualizar os sistemas.”

Para explicar os números de 2016, a IDC diz que o primeiro trimestre de 2016 ainda estava limitado por um estoque elevado e upgrades gratuitos do Windows 10. No entanto, com o tempo, foi sendo estabilizada a demanda comercial enquanto o crescimento e a concorrência de tablets e smartphones diminuíram. “Temos uma boa oportunidade para o mercado de computadores”, afirma Loverde.

Quarto. Além do número para o ano de 2016, a IDC também divulgou os números para o quarto trimestre de 2016. No período, as vendas mundiais de PCs totalizaram 70,2 milhões de unidades, apresentando uma queda de 1,5% em relação ao mesmo período de 2015. No período, a Lenovo continuou na liderança com 22,4% do mercado. Enquanto isso, a HP fica em segundo lugar, perto da Lenovo, com 21,7% do setor.