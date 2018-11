WERTHER SANTANA/ESTAD?O Stelleo Tolda é vice-presidente de operações do Mercado Livre

A empresa de comércio eletrônico Mercado Livre recebeu nesta quinta-feira, 1, uma licença do Banco Central para atuar como instituição de pagamentos, disse à agência de notícias Reuters o vice-presidente de operações da empresa, Stelleo Tolda.

Atualmente, a companhia já opera uma série de serviços financeiros, incluindo pagamentos, por meio de sua divisão Mercado Pago, em parceria com instituições financeiras autorizadas a operar pelo BC. “Agora, poderemos fazer isso de forma direta”, disse Tolda.

Com a licença, o Mercado Livre pretende oferecer a clientes no Brasil uma gama de serviços financeiros como já acontece na Argentina, incluindo contas para pessoas físicas, que são remuneradas como se fossem um investimento, além de empréstimos.

A conta também permite serviços como pagamento de boletos, carregamento de bilhetes de vale-transporte, créditos para celulares pré-pagos e envio de recursos para terceiros.

O Brasil é uma fatia importante para empresa, porque é de onde sai sua maior fatia de faturamento. Para se ter uma ideia, no segundo trimestre deste ano, por exemplo, 58,3% da receita da argentina saiu do País. A companhia é avaliada hoje em US$ 14 bilhões.