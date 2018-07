O site de comércio eletrônico argentino Mercado Livre anunciou nesta segunda-feira, 8, os resultados financeiros da empresa durante o segundo trimestre de 2016. Segundo as informações do balanço, a empresa registrou um aumento de 73% na receita líquida durante o período, passando a ter uma receita líquida total de US$ 199,6 milhões, o que marca o melhor resultado da empresa desde sua fundação em 1999.

Ainda de acordo com informações do balanço, o Mercado Livre vendeu 43,7 milhões de produtos — um crescimento de 45% em relação ao mesmo período do ano passado. Do total, as vendas realizadas no Brasil representaram a maior parte das transações, com 57% das vendas.

"Este foi o trimestre mais forte da nossa história. Além de termos mantido as taxas de crescimento do marketplace, e termos executado bem as métricas financeiras, nossa estratégia de oferecer serviços agregados está cada vez mais consolidada", disse o vice-presidente executivo do Mercado Livre, Stelleo Tolda, por meio de nota.

Outros serviços. O balanço também traz números do Mercado Pago, a plataforma de pagamentos do Mercado Livre. De acordo com as informações, foram realizadas 31,9 milhões de transações via Mercado Pago, representando uma alta de 76% em comparação com o mesmo período de 2015.

Já a unidade de negócios Mercado Envios, que oferece serviços de logística para quem vende produtos por meio do Mercado Livre, apresentou crescimento de 104% em comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a 20,3 milhões de itens enviados. A maior parte do volume de entregas, segundo o Mercado Livre, foi feita no Brasil.

Histórico. Com 17 anos de existência, o Mercado Livre está atualmente presente em 16 países e está listada na bolsa de valores norte-americana Nasdaq. Logo após a divulgação dos resultados, os papeis da companhia apresentavam alta de 0,74% na tarde dessa segunda-feira, sendo negociados a US$ 173,72. Atualmente, o Mercado Livre tem valor de mercado de US$ 8,72 bilhões.

O site de comércio eletrônico tem 152 milhões de usuários cadastrados. De acordo com dados da consultoria comScore, o site é o oitavo maior site de comércio eletrônico do mundo e o décimo site mais visitado do País.