MercadoLivre Centro de distribuição em Cajamar tem 111 mil m²

A companhia de comércio eletrônico argentina Mercado Livre anunciou nesta segunda-feira, 25, que vai investir R$ 3 bilhões em suas operações no Brasil em 2019. O valor é 50% superior aos aportes feitos pela argentina no País no ano passado. Segundo comunicado divulgado pela empresa, os valores serão utilizados para melhorar o desempenho logístico e a oferta de serviços financeiros, a partir do Mercado Pago, divisão da empresa.

Além disso, a companhia divulgou que iniciou nesta semana as operações de seu novo centro de distribuição. Localizado em Cajamar, na Grande São Paulo, o espaço tem 111 mil m² e pode armazenar até 10 milhões de produtos. É o segundo centro da empresa dedicado à operação de "fullfilment", na qual a companhia é responsável por armazenar e entregar os produtos de vendedores terceiros que atuam em seu site, além de emitir nota fiscal, embalar os produtos e rastrear seu envio.

"Com o início da operação de Cajamar, entregamos uma parcela de nossos esforços em 2018", afirmou Stelleo Tolda, diretor de operações da empresa, por meio de nota. A meta do Mercado Livre é empregar até 3,5 mil pessoas, entre vagas diretas e indiretas. Além do centro de Cajamar, a empresa também tem um espaço semelhante em Louveira, inaugurado em 2017.