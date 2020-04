MercadoPago O aplicativo do MercadoPago

O Mercado Pago, fintech de pagamentos do Mercado Livre, lançou recentemente novidades para quem acessa o aplicativo da empresa. Agora, será possível dividir gastos e solicitar dinheiro para as pessoas diretamente da agenda do celular. O novo recurso é chamado “Amigos” e pode ser utilizado para dividir o pagamento de boletos, impostos e criar vaquinhas. O serviço tem isenção de tarifa em transações de até R$ 500 por mês com o cartão de crédito e não é necessário ter uma conta no Mercado Pago.

Segundo Rodrigo Furiato, diretor de carteira digital do Mercado Pago, a novidade já estava sendo trabalhada há algum tempo, como uma complementação das funcionalidades da carteira digital da empresa, e que um aplicativo americano de divisão de contas em restaurantes inspirou o projeto a sair do papel.

“Antes era só mandar o dinheiro de um lado para o outro, agora é possível fazer isso com um propósito específico. Juntar dinheiro para fazer uma vaquinha, ou pra ajudar alguém ou eventualmente você tem uma despesa que você precisa da ajuda de alguém para pagar essa despesa”.

O lembrete na agenda também foi pensado para evitar as mensagens de cobrança, que às vezes podem ser incômodas tanto pra quem manda quanto para quem é cobrado. Por meio de um link, o sistema envia um lembrete padrão para que o dinheiro seja depositado ao pagador.

Pensada para facilitar transações entre amigos, como o churrasco do fim de semana ou a partida de futebol da firma, Furiato conta que a nova funcionalidade teve que se adaptar aos tempos de pandemia de coronavírus.

“O lançamento que a gente fez não tinha esse foco, mas nesse cenário de covid-19 a gente entra em um contexto ainda maior e mais relevante de poder ajuda as pessoas a juntar dinheiro, transferir dinheiro e pagar contas”.

Novos projetos

Dentro do cenário de crise de coronavírus, Furiato também afirma que o Mercado Pago trabalha em soluções especialmente para os tempos de pandemia, como na transferência do benefício federal de auxílio para trabalhadores e inscritos em programas do governo.

Uma das extensões permite que os beneficiários que não possuem uma conta anterior na Caixa, ou seja, aquelas pessoas que tiveram que abrir a conta digital, possam utilizar o sistema do Mercado Pago para efetuar operações.

“Estamos nos posicionando como uma opção para que os beneficiários, principalmente aqueles que só possuem a conta digital simplificada possam fazer a transferência dos recursos e ter acesso a mais funcionalidades, como pagamento de contas ou saques em caixa eletrônico por meio de QR code, por exemplo”, afirma Furiato.

Outra medida visa ajudar pequenos comerciantes, fornecendo um cadastro na base de dados da empresa para que o negócio possa ter um alcance maior de clientes, com início na próxima semana. Todas essas medidas, de acordo com Furiato, devem permanecer depois da quarentena e fazer parte dos serviços oferecidos pelo Mercado Pago.

“A gente tem percebido uma grande dor dos pequenos vendedores. Toda padaria, restaurante, mesmo de portas fechadas tem uma faixa com o número do WhatsApp porque muitas vezes esses serviços de entrega são caros. Queremos nos posicionar como uma alternativa, caso ele já tenha um delivery próprio, para fazê-los chegar aos clientes”.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas