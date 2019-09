Daimler A Mercedes-Benz não revelou especificações do patinete

Chegou a vez da Mercedes-Benz anunciar um patinete elétrico da marca. O veículo, desenvolvido em parceria com a fabricante Micro, foi anunciado em uma feira em Frankfurt, na Alemanha, na semana passada, de forma discreta. O patinete deve chegar ao mercado em 2020.

“Os patinetes elétricos são ágeis e é uma forma perfeita de transporte rápido em curtas distâncias, sem prejudicar o meio ambiente”, disse em comunicado a empresa Daimler, dona da Mercedes-Benz. “É o companheiro perfeito para quem quer uma solução de mobilidade flexível”, afirmou.

A companhia não revelou especificações do veículos, nem mesmo informações sobre velocidade e autonomia do patinete.

As montadoras também estão de olho no mercado de bicicletas e patinetes elétricos. A Volkswagen e a General Motors já têm projetos próprios de bicicletas elétricas, e a BMW lançou em maio três novos modelos de patinetes elétricos de até R$ 3,6 mil. A Ford, por sua vez, comprou no ano passado a startup de patinetes elétricos Spin por US$ 100 milhões. A Audi anunciou em agosto o protótipo de um novo veículo, chamado de E-tron Scooter, que é uma mistura de patinete com skate.