Apple Tim Cook, presidente executivo da Apple

A Apple não depende só do iPhone para crescer em receita: mesmo com atraso no lançamento do celular e vendas abaixo do esperado, a fabricante de Cupertino teve receita de US$ 64,7 bilhões no trimestre se que se encerrou em setembro, um aumento em relação aos US$ 64 bilhões registrados no mesmo período do ano passado — o crescimento foi puxado principalmente por vendas de Mac and AirPods.

Os números fazem parte do relatório financeiro divulgado pela empresa nesta quinta-feira, 29. Os bons resultados de receita, porém, não foram suficientes para os investidores: a desaceleração nas vendas de iPhone fizeram as ações da Apple caírem cerca de 5% após fechamento do pregão.

Este ano, a Apple anunciou o novo iPhone em 13 de outubro, com várias semanas de atraso, o que significa que o balanço das vendas ainda não está presente totalmente nos resultados do terceiro trimestre. A queda, claro, era esperada, mas foi mais grave do que se previa: no período, as vendas de iPhones tiveram queda de quase 21% em receita no trimestre que se encerrou em setembro, chegando a US$ 26,4 bilhões, sendo que analistas esperavam uma diminuição de 16% nas vendas.

De outro lado, entretanto, a receita do segmento de acessórios da Apple cresceu 20,8%, para US$ 7,9 bilhões, superando a estimativa de analistas, que era de US$ 7,4 bilhões. As vendas de Mac e iPad subiram para US$ 9 bilhões e US$ 6,8 bilhões, respectivamente, também ultrapassando as previsões. “O Mac teve seu melhor trimestre na história da empresa”, disse o presidente executivo da Apple, Tim Cook, nesta quinta.

Quanto à área de serviços, a receita subiu 16,3%, para US$ 14,5 bilhões. À agência de notícias Reuters, Cook afirmou que a Apple atingiu 585 milhões de assinantes pagantes em suas plataformas, ante os 550 milhões registrados no segundo trimestre.

“Do ensino à distância ao home office, os produtos da Apple têm sido uma janela para o mundo para os usuários à medida que a pandemia continua, e nossas equipes atenderam às necessidades deste momento com criatividade, paixão e as grandes ideias que somente a Apple pode oferecer” disse Tim Cook em comunicado.

Para analistas, os resultados dão sinais de como será o desempenho da Apple no ano que vem. “Essencialmente, vemos este trimestre como um rufar de tambores para o evento principal e o ciclo do iPhone 12 5G, que até agora apresentou uma atividade de pré-venda duas vezes maior que o seu antecessor iPhone 11, e é uma luz verde para o ano de 2021”, disse Daniel Ives, analista da Wedbush Securities, em nota a investidores.