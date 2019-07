Chinatopix / AP O presidente da Huawei, Liang Hua, reconheceu que as decisões dos EUA criaram algumas "perturbações", mas que foram "controláveis"

Apesar das sanções dos Estados Unidos, a gigante de telecomunicações chinesa Huawei faturou 23% no primeiro semestre deste ano, informou a empresa nesta terça-feira, 30.

As vendas atingiram 401,3 bilhões de yuans (US$ 58,3 bilhões) no primeiro semestre do ano, enquanto a margem de lucro líquido alcançou US$ 32,2 bilhões, alta de 8,7%. No período, foram vendidos 118 milhões de smartphones, 59 milhões em cada um dos trimestres. A alta foi de 24% em relação ao mesmo período do ano passado.

A Huawei está sob pressão de Washington, que acusa a companhia de espionar para o governo chinês e a colocou em uma lista que impede o acesso ao mercado americano e à compra de componentes importantes para seus produtos.











Mesmo com sanções dos EUA, Huawei fatura 23% no primeiro semestre de 2019

Apesar dos números positivos, fica claro que as decisões dos EUA impactaram nas contas da empresa. O crescimento da companhia no primeiro trimestre foi de 39%, o que sugere que a empresa atravessou dificuldades no segundo trimestre, justamente o período em que a disputa com o governo americano se intensificiou.

Além disso, o número igual de vendas de smartphones entre os dois trimestres é ruim, pois historicamente a Huawei tem alta nas vendas no segundo trimestre. Entre 2013 e 2018, as vendas dos egundo trimestre sempre foram mais altas que no primeiro trimestre.

O presidente da Huawei, Liang Hua, reconheceu que as decisões dos EUA criaram algumas "perturbações", mas que foram "controláveis".

"Nossa velocidade de desenvolvimento antes de sermos colocados na lista de entidades (vetada pelos EUA) foi muito rápida", disse Liang em entrevista coletiva na cidade de Shenzhen.

Fora das garras dos EUA, a Huawei aumentou o domínio no mercado local, como mostra um relatório publicado nesta terça, 30, pela consultoria Canalys. Huawei agora tem 38% do mercado chinês, seguida de Oppo (18%), Vivo (18%), Xiaomi (12%), Apple (6%) e outros (8%). / COM INFORMAÇÕES DA AFP