A Microsoft tem um plano ambicioso para reduzir suas emissões de carbono. Mas no começo do mês, a empresa informou um grande aumento nos gases de efeito estufa resultantes de suas operações e seus produtos, um lembrete dos desafios que as empresas enfrentam ao tentar tornar suas atividades menos poluentes.

As emissões de carbono da Microsoft aumentaram 21,5% no período de 12 meses que se encerrou em junho de 2021, após pequenas reduções em 2020 e 2019.O aumento foi quase integralmente motivado pelas emissões provenientes da energia usada para construir os centros de processamentos de dados e fabricar dispositivos – como o Xbox e o tablet Surface – e pela eletricidade que a Microsoft calcula ser consumida por seus produtos quando as pessoas os utilizam.

A Microsoft tentou mostrar que, com líderes comprometidos e recursos suficientes, as empresas podem reduzir de forma eficaz suas emissões até zerá-las nos próximos anos, reforçando as iniciativas internacionais para limitar o aumento das temperaturas globais. Mas o aumento nas emissões da Microsoft sugere que ela e outras empresas talvez tenham dificuldades para atingir suas metas. E como o aumento foi resultado da forte demanda por produtos, ele é um alerta de que o crescimento robusto dos negócios pode muitas vezes significar lançar mais gases de efeito estufa na atmosfera.

Mesmo assim, os líderes da Microsoft dizem que a empresa pode ser “carbono negativo” até o final da década, reduzindo as emissões e usando uma variedade de medidas para remover o carbono da atmosfera. “Continuamos totalmente comprometidos – e sem dúvidas quanto à nossa capacidade de cumprir – com nosso compromisso para 2030”, disse Lucas Joppa, diretor de sustentabilidade da Microsoft.

Muitas grandes empresas têm algum tipo de plano para reduzir suas emissões e enfrentam pressão dos acionistas para fazer mais. Os investidores também têm feito pressão para que as empresas de petróleo e gás troquem os combustíveis fósseis pela energia renovável.

A Microsoft é a primeira grande empresa de tecnologia a informar este ano o andamento de suas iniciativas de sustentabilidade. Apple, Google e Facebook pretendem zerar suas emissões de carbono até 2030. A Amazon, que é dona de uma extensa rede de entrega de mercadorias e cadeias de suprimentos muito maiores, tem a mesma meta só que para 2040.

“Nada disso vai ser fácil para qualquer empresa – a descarbonização é um desafio”, disse Laura Draucker, diretora da Ceres, uma organização sem fins lucrativos que trabalha com investidores e empresas para encontrar soluções aos desafios ambientais. Mas, segundo ela, quando grandes empresas de tecnologia como a Microsoft relatam retrocessos em suas emissões, isso deve levá-las a pressionar coletivamente por políticas que promovam “acesso barato e justo à energia limpa”.

“Isso não tem nenhum impacto na vantagem competitiva delas”, acrescentou.

Em uma nova ação, a Microsoft revelou que não realizaria mais trabalho especializado para empresas de energia envolvidas na extração de combustíveis fósseis, a menos que elas tivessem uma meta de “zerar as emissões”. A expressão significa não ter emissões de carbono no todo, uma meta que as empresas costumam esperar alcançar por meio de uma combinação de redução de emissões e remoção de carbono.

E Joppa disse que os recentes transtornos nos mercados de petróleo e gás não o convenceram da necessidade de desacelerar as mudanças em direção a fontes renováveis de energia. “Eu diria que não vi nada que me convença de que devemos fazer outra coisa a não ser continuar avançando cada vez mais”, disse ele.

Pressão

A Microsoft também está se mexendo para fazer pressão em relação a sua pauta climática não apenas dentro da empresa. Quando a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) pediu sugestões ao público de como as divulgações das iniciativas para enfrentamento das mudanças climáticas poderiam ser padronizadas, a Microsoft disse que apoiaria a criação de tais regras de divulgação pela comissão.

As medidas do governo para pressionar as empresas a adotarem políticas contra as mudanças climáticas podem encontrar alguma resistência em Washington – sobretudo depois de o aumento nos preços da energia causado pela invasão da Ucrânia pela Rússia ter levado a pedidos para aumentar a produção de petróleo e gás.

“As empresas privadas são livres para adotar políticas para zerar as emissões independentemente de suas razões – contanto que estejam seguindo a lei, isso não é uma questão de política pública”, disse por e-mail Katie Tubb, analista sênior de políticas de energia e meio ambiente da Fundação Heritage, um grupo político conservador. “O que mais preocupa são os formuladores de políticas tentando usar a força do governo para pressionar ou até mesmo exigir tais iniciativas no setor privado.”

Em teoria, os enormes lucros da Microsoft oferecem os meios para ela atingir suas metas. E a empresa teve sucesso em reduzir as emissões de suas operações e da eletricidade que alimenta essas operações, conhecidas como emissões de Escopo 1 e Escopo 2 no jargão da indústria. Estas caíram 17% no período de 12 meses encerrado em junho, e com o uso maior de energia limpa e adoção de medidas de eficiência, a empresa pretende reduzir essas emissões a quase zero até 2025, uma meta que, segundo Joppa, a Microsoft ainda espera alcançar.

Muito mais difícil é reduzir as emissões de Escopo 3 – aquelas provenientes das cadeias de suprimentos de uma empresa e de seus clientes. As emissões de Escopo 3 da Microsoft são quase 50 vezes maiores que as de Escopo 1 e 2 juntas e aumentaram 23% no período até junho, após pequenas reduções nos anos anteriores. A alta teve três causas principais: a energia usada para construir os centros de processamento de dados; a energia consumida pelos fornecedores; e a energia gasta quando os clientes usavam dispositivos da Microsoft, que cresceu exponencialmente conforme a pandemia impulsionava o uso do Xbox.

Mesmo assim, a Microsoft ambiciona mais do que reduzir pela metade suas emissões de Escopo 3 até 2030. A empresa disse na quinta-feira que está trabalhando para diminuir as emissões de carbono na construção de suas instalações e para tornar seus dispositivos mais eficientes em termos de consumo de energia.

E ao remover milhões de toneladas de carbono por ano do ar, a Microsoft espera reduzir suas emissões totais para zero ou menos até o final da década.

Um fator importante será o rápido desenvolvimento de tecnologias de remoção de carbono, que operam em pequena escala e são caras. O reflorestamento é atualmente o principal método de remoção de carbono da Microsoft. A empresa disse que tinha contratos para 2,5 milhões de toneladas métricas de remoção de carbono, mas isso representa apenas 18% de suas emissões de carbono no período encerrado em junho de 2021. Joppa disse que a Microsoft poderia atingir suas metas mesmo se a tecnologia de remoção de carbono diretamente do ar não funcionasse.

Mas Laura, da Ceres, disse que, mesmo se mais empresas adotassem a remoção de carbono, elas ainda precisariam reduzir as emissões geradas. /TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA