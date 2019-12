iFood iFood lança retrospectiva de 2019 para seus usuários

Leia mais

O aplicativo de delivery de comida iFood lançou nesta quinta-feira, 19, a retrospectiva de consumo de seus usuários. No site da plataforma, estão disponíveis números como quantos pedidos foram feitos, quantos pratos diferentes foram pedidos e qual o período do dia o app foi mais acionado.

Essa é a primeira vez que o iFood libera uma retrospectiva para os seus clientes e traz dados interessantes sobre o consumo na plataforma. Ao final, o aplicativo ainda classifica os usuários de acordo com seus pedidos, em uma brincadeira com cartas de tarô, de acordo com a frequência de uso ao longo de 2019, com opção de compartilhar o resultado nas redes sociais.

A foodtech também divulgou alguns números da sua operação no Brasil em 2019. Entre os pratos mais populares, o hambúrguer lidera a lista, com cerca de 26 milhões de pedidos em todo o país, seguido por 21 milhões de pedidos de pizza, em segundo lugar. Em expansão no Brasil, o iFood registrou aumento também nas cidades atendidas: de 459 para 912 em um ano, o que representa uma alta de 98%.

Ainda no mês de novembro, o iFood registrou aumento de 116% no número de pedidos em comparação com o mesmo período no ano anterior. O Black November, ação que a empresa também aderiu no mês passado, rendeu mais de 1 milhão de pedidos diários, tendo o dia 29 de novembro, data da promoção da Black Friday, registrado a média de 58.333 pedidos por hora ou 972 por minuto ou ainda 16 por segundo.

A retrospectiva #MeusFoods2019 pode ser vista apenas no site da empresa e para acessar basta fazer login com mesma senha utilizada no app. Veja como conferir a sua e saber quais foram seus pedidos favoritos de 2019.

1) Acesse a página oficial do iFood clicando no link.

Divulgação Acesse a página do iFood

2) Faça o login com sua conta do Facebook, Google ou e-mail e senha cadastrados no aplicativo.

Divulgação Escolha como entrar na sua conta do iFood e preencha seus dados

3) Clique no banner #MeusFoods2019.

Divulgação O banner da retrospectiva aparece na parte superior da tela

4) Confira as 10 telas com as principais informações que o iFood conseguiu computar da sua conta.

Divulgação Confira as informações que o iFood compila dos seus hábitos de consumo

5) ) Compartilhe as informações com os amigos no Facebook e Twitter.