iFood A brincadeira, que começou em 2019, pode ser feita tanto no app, em celulares Android ou iOS, quanto no site da plataforma

Prestes a entrar na última semana do ano, o iFood liberou, nesta segunda-feira, 20, a retrospectiva ‘delivery’ de 2021, para que usuários pudessem relembrar como foi o ano de atividades no app. A #MeusFoods2021 da vez traz dados como número de pedidos, quais as culinárias preferidas e até mesmo os cupons usados.

A brincadeira, que começou em 2019, pode ser feita tanto no app, em celulares Android ou iOS, da Apple, quanto no site da plataforma.

Veja como saber quais foram seus pedidos favoritos de 2021:

1) Abra o aplicativo e, em seguida, procure nos banners “Retrospectiva Meus Foods 2021''

2) Você tem a opção de assistir como faz nos stories no Instagram ou pular, tocando na tela

Ou pelo site:

1) Acesse a página oficial do iFood

2) Faça o login com sua conta do Facebook, Google ou e-mail e senha cadastrados no aplicativo

3) Clique no banner #MeusFoods2021

4) Confira as telas com as principais informações da conta em 2021

5) A plataforma oferece a possibilidade de compartilhar o resultado nas redes sociais, basta clicar no ícone correspondente

Os melhores

Além da visão pessoal do usuário, o iFood também divulgou alguns dados sobre o ano da companhia no Brasil, como um ranking dos maiores sucessos do app na cozinha do brasileiro. Confira a lista dos 10 pratos mais pedidos em 2021

O “Hambúrguer Rei”

Com mais de 100 milhões de pedidos — equivalente a quatro por segundo — a estrela foi o hambúrguer. Na vasta lista, o primeiro lugar ficou com o X-Tudo, seguido do X-Bacon, e então o Hambúrguer comum, X-Burguer, e por fim o X-Salada. Com certeza esse pedido apareceu na retrospectiva de todo mundo esse ano.

A culinária brasileira

Nossa cozinha típica não ficou para trás nessa corrida. Os pratos brasileiros levaram medalha de prata no ranking geral. Nada melhor que nosso “clássico” arroz, feijão e bife.

Noite da pizza

Pode ter certeza que muita gente contribuiu para que a pizza tivesse o seu lugar no top-3. O pedido acompanhou muitas noites com os amigos ou filmes com a crush saboreando a iguaria. E, com tanta gente fazendo esse pedido, o prato fechou o pódio e levou a medalha de bronze.

Como assim você não sabe comer com os pauzinhos?

Em pleno 2021 e você ainda não aderiu à cultura japonesa? Impossível, porque o prato foi o quarto pedido mais feito no iFood, então, nem vem com essa desculpinha que você ainda não sabe usar os hashis. Agora, me passa o shoyo?

Açaí e outros doces

O Açaí levou o quinto lugar pra casa, afinal, essa delícia típica do nosso País merece ser valorizada e exaltada aqui. Não é à toa que ficou na frente dos doces e bolos: esses ficaram com sexto lugar, apesar de serem deliciosos também.

Levando para o trabalho

Como nós somos trabalhadores, sempre precisamos daquela marmitinha bacana pra acompanhar a gente num ótimo dia de expediente, certo? Claro que sim. A marmita, apesar de não ser a mais pedida, é a mais necessária no nosso dia, e aqui ela está em sétimo lugar.

Tentando me alimentar melhor

Muita gente tentou mudar seus hábitos alimentares e comer melhor. E mesmo que tenham sido vencidas por bolos, doces, hambúrgueres, pizzas e outros, pelo menos as comidas saudáveis apareceram no top 10, e não foi em último lugar. Não importa o que digam, nós tentamos!

Mamma Mia!

Presente em nossas mesas sempre que possível, não só com as pizzas, mas com lasanhas, raviolis, risotos e outras deliciosas massas, a culinária italiana esse ano ficou apenas em nono lugar.

Um pão na chapa e um café com leite, por favor

Itens de padaria ficaram no último lugar do top 10 — e jamais serão esquecidos. Afinal, nosso cafézinho da manhã ou da tarde é de fundamental importância para que o dia seja equilibrado.