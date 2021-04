Dado Ruvic/Reuters - 28/3/2018 Microsoft quer reforçar atuação na área de saúde

A Microsoft anunciou nesta segunda-feira, 12, a compra da empresa de inteligência artificial Nuance Communications em uma operação de US$ 19,7 bilhões, com o objetivo de reforçar seu pacote de aplicativos corporativos com a tecnologia avançada de fala da companhia, focada no setor de saúde.

A Nuance é uma empresa de ferramentas dedicadas a provedores de saúde, com inteligência artificial conversacional e com soluções de nuvem para os clientes. A empresa diz que suas soluções são usadas por 77% dos hospitais dos Estados Unidos e, no fim do ano fiscal de 2020 (terminado em setembro), encerrou o período com aumento de 37% na receita anual.

O objetivo da Microsoft com a aquisição é aumentar a atuação da gigante no setor de saúde, assim como tirar proveito da cartela de clientes da Nuance no segmento. Segundo a empresa, a compra irá duplicar o mercado total na área de saúde, alcançando até US$ 500 bilhões.

“Inteligência artificial é uma das mais importantes prioridades e o setor de saúde é a sua mais urgente aplicação. Juntos, com nossa parceria nesse ecossistema, nós iremos colocar avançadas soluções de IA nas mãos de profissões de todos os lugares para impulsionar a melhor tomada de decisões e criar conexões mais relevantes”, afirmou o CEO da Microsoft, Satya Nadella.

O presidente executivo da Nuance, Mark Benjamin, irá se reportar para Scott Guthrie, vice-presidente executivo de Nuvem & IA na Microsoft. A transação deve ser encerrada até o fim deste ano. / COM REUTERS