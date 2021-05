Shannon Stapleton/Reuters O desenvolvimento da loja de apps, nos últimos meses, também é um indicativo que que a plataforma pode se abrir para terceiros

De acordo com um evento da Microsoft realizado nesta terça-feira, 25, a empresa vai lançar uma nova versão do Windows, seu sistema operacional para computadores, nos próximos meses. Na Build, conferência de desenvolvedores da Microsoft, Satya Nadella, presidente da Microsoft, afirmou que "uma nova geração do Windows" pode ter uma nova loja de aplicativos e um novo modelo de interação com o usuário.

“Em breve, compartilharemos uma das atualizações mais significativas do Windows da última década para desbloquear maiores oportunidades econômicas para desenvolvedores e criadores. Nossa promessa para você é a seguinte: criaremos mais oportunidades para todos os desenvolvedores do Windows hoje e daremos as boas-vindas a todos os criadores que procuram a plataforma mais inovadora, nova e aberta para construir, distribuir e monetizar aplicativos", afirmou Nadella na conferência.

A intenção é que a mudança seja realmente significativa. A começar pelo nome, que não tem mais referência com a família "Windows 10", adotado pela empresa nos últimos anos. O desenvolvimento da loja de apps, nos últimos meses, também é um indicativo que que a plataforma pode se abrir para terceiros, fornecendo uma possível hospedagem, sem o pagamento de uma taxa para a Microsoft.

O sistema operacional também quer conversar mais com diferentes máquinas e rumores sugerem que as aplicações possam ser mais compatíveis com outros navegadores além do Edge, como Firefox e Google Chrome.

Outra informação relevante sobre a novidade é que essa não será uma versão do Windows 10X, modelo que estava sendo trabalhado pela empresa para utilização em duas telas. Segundo John Cable, chefe de manutenção e entrega da divisão Windows, o projeto estava sendo desenvolvido, mas foi paralizado e não vai mais ser lançado pela Microsoft. Cable afirmou, ainda, que a equipe está aproveitando as pesquisas do 10X para incrementar a experiência do lançamento que será feito em breve.