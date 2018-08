Robert Galbraith/Reuters Microsoft anuncia atualização para Windows 10

A Microsoft anunciou que a partir de segunda-feira, 30, estará disponível uma nova atualização gratuita para o Windows 10 com reparos e vários recursos novos. Entre as novidades estão um registro de atividades e uma ferramenta que ajudará o usuário a manter o foco.

A atualização faz parte do cronograma da Microsoft que prevê mudanças no sistema operacional duas vezes ao ano. A previsão inicial é que a nova versão estaria disponível no início do mês, mas a empresa adiou o lançamento depois que descobriram algumas falhas no sistema.

Entre os principais recursos novos está a Timeline, uma maneira de acompanhar quando e quais arquivos o usuário estava trabalhando e em quais dispositivos. O segundo destaque é o Focus Assist, uma maneira que faz com que o usuário veja apenas notificações que deseja enquanto está trabalhando.

Para quem quiser baixar a nova versão, ela estará disponível na segunda-feira por meio da ferramenta Windows Update. As notificações para atualização começam aparecer nos computadores a partir de 8 de maio.

Pacote. A Microsoft está disponibilizando a primeira pré-visualização sobre recursos e alterações do Office 2019, nesta sexta-feira, 27. As novidades estão disponíveis para clientes corporativos, com recursos que normalmente são encontrados na assinatura do Office 365.

A Microsoft está direcionando essa versão do Office 2019 de Windows para empresas que não executam o Office 365, e o pacote de produtividade só será executado no Windows 10. Um Office 2019 separado para a versão Mac também estará disponível para o macOS.

O novo Office 2019 incluirá os aplicativos clientes Word, Excel, PowerPoint e Outlook comuns, juntamente com as versões de servidor do Exchange, SharePoint e Skype for Business.