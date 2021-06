Lucy Nicholson/Reuters A Microsoft é a segunda empresa americana de capital aberto, atrás da Apple, a chegar a esse valor de mercado

O seleto grupo de empresas avaliadas em mais de US$ 2 trilhões ganhou um novo membro: a Microsoft atingiu a marca nesta terça-feira, 23, tornando-se a segunda empresa americana de capital aberto, atrás da Apple, a chegar a esse valor de mercado – a petrolífera Saudi Aramco também atingiu o número por um momento em 2019.

A companhia chegou aos US$ 2 trilhões por um breve momento nesta terça, após suas ações subirem 1,2% no dia, e está mantendo a marca nesta quarta-feira, 23: às 10h54 (horário de Brasília) as ações da empresa mantinham-se estáveis.

A Microsoft ganhou 19% em valor de mercado neste ano, impulsionada por seus produtos de computação em nuvem e software empresarial – os serviços viram um “boom” com o trabalho remoto e devem seguir crescendo mesmo após a pandemia. Parte do bom desempenho é atribuído ao comando de Satya Nadella, que assumiu como presidente executivo da empresa em fevereiro de 2014 e na semana passada também foi escolhido para a presidência do conselho da empresa.

O último resultado financeiro revelado pela empresa em abril mostrou números de forte crescimento. A receita da Microsoft atingiu a marca de US$ 41,7 bilhões no trimestre que se encerrou em março, um crescimento de 19% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Na divisão de nuvem, a receita da empresa cresceu 23%, para US$ 15,1 bilhões, com crescimento de 50% no serviço Azure, que compete com o Amazon Web Services. A área de games da Microsoft também teve crescimento de 34% no último trimestre, com destaque para os novos consoles de Xbox lançados em 2020, o Série X e o Série S.

O clube dos US$ 2 trilhões pode ganhar novos membros em breve. O valor de mercado da Amazon se aproxima de US$ 1,8 trilhão, enquanto a Alphabet, dona do Google, está avaliada em torno de US$ 1,6 trilhão.

A Apple atingiu a marca em agosto do ano passado e ainda sustenta o seu posto – o valor de mercado da empresa está em torno de US$ 2,24 trilhões.