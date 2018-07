REPRODUÇÃO

Um executivo da Microsoft confirmou nesta quarta-feira, 10, que a companhia liderada por Satya Nadella adquiriu o aplicativo de streaming de músicas Groove, desenvolvido pela startup canadense Zikera. O serviço, que utiliza inteligência artificial para sugerir listas de reprodução, funciona apenas no iPhone. Até o momento, a Microsoft ainda não revelou o valor da transação e os planos para a empresa.

Groove é um nome familiar para a Microsoft. Em julho do ano passado, a companhia mudou o nome de seu serviço de músicas Xbox Music para Groove, após adquirir a empresa Groove Networks. A mudança de nome foi vista como arriscada, já que já havia um serviço de streaming de música com o mesmo nome, criado pela Zikera. Na época, a empresa canadense não se pronunciou sobre o conflito de marcas.

Menos de um ano depois, a aquisição da startup foi anunciada pela gigante por trás do sistema operacional Windows. De acordo com o site de tecnologia Venture Beat, a Microsoft adquiriu os aplicativos, a marca e os domínios relacionados ao serviço da startup canadense. “A Microsoft adquiriu o aplicativo de música Groove Zikera. Não temos nada mais para dizer”, disse o representante por e-mail, ao site.

O aplicativo canadense continua a funcionar normalmente para os seus usuários. No entanto, ao tentar entrar na versão para desktop, o usuário é redirecionado para o Groove, da Microsoft. A startup, por meio de um post na plataforma Medium, confirmou a compra. “Estamos felizes em anunciar que o Groove foi adquirido pela Microsoft”, informou a empresa.

Música inteligente. O Groove, da Zikera, foi lançado em 2009 e, segundo a empresa, possui mais de 1,5 milhão de usuários. O diferencial do reprodutor para outros aplicativos é que ele possui um sistema de inteligência artificial, que pode aprender sobre os hábitos e preferências musicais das pessoas. Isso permite que ele faça sugestões mais assertivas de listas de músicas.

Fora isso, o aplicativo funciona como outros aplicativos, como o Spotify e o Deezer. É preciso pagar uma mensalidade de US$ 9,90 para acessar um catálogo de 38 milhões de músicas em diversos países – o Brasil não está entre eles.

Um dos objetivos da Microsoft com a compra está na tecnologia de inteligência artificial. Recentemente, a empresa anunciou a aquisição de outra startup, a Swiftkey, que desenvolveu um teclado que usa inteligência artificial para prever o que a pessoa vai digitar no teclado do smartphone. A empresa lançou há pouco o app Mimiker, um despertador que só para de tocar quando o usuário cumpre uma tarefa, como sorrir para o celular.