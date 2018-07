Reuters Serviço de computação na nuvem da Microsoft, Azure será base para tecnologia de carro autônomo da Renault e da Nissan

A Microsoft confirmou nesta segunda-feira, 11, que irá fechar sua unidade filandesa de telefonia móvel. Com isso, a empresa deverá cortar até 1,3 mil postos de trabalho no país nórdico.

As demissões na Finlândia, anunciados em maio deste ano, fazem parte do plano da Microsoft de cortar mais de 1,8 mil novos postos de trabalho em seus seus negócios de smartphones. Assim, a empresa deverá fazer uma baixa contábil de US$ 950 milhões.

Na época do anúncio dos cortes, a Microsoft afirmou que continuará a desenvolver a plataforma Windows 10 Mobile e a oferecer suporte aos smartphones Lumia, mas não quis dizer se desenvolverá novos telefones.

"Estamos focando nossos esforços em telefonia onde temos diferencial", disse o presidente executivo da empresa, Satya Nadella, em comunicado e maio deste ano.

Negócios. A companhia norte-americana entrou no negócio de smartphones em 2014, quando comprou a unidade de dispositivos móveis da finlandesa Nokia. Na época, a Microsoft pagou cerca de US$ 7,2 bilhões na empresa, que dominou o mercado de celulares no começo dos anos 2000.

Atraso. Além de não conseguir reinventar a Nokia, a Microsoft não obteve êxito em entrar no ramo de smartphones. Segundo dados da consultoria IDC, apenas 29,2 milhões de aparelhos com Windows Phone foram vendidos em 2015 – 2% do total de 1,44 bilhão de dispositivos.

