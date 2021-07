Lucy Nicholson/Reuters No trimestre encerrado em junho, a Microsoft revelou o Windows 11, nova versão de seu sistema operacional

Mais de um ano após o início da pandemia, os serviços em nuvem da Microsoft seguem se fortalecendo em meio às mudanças provocadas pelo trabalho remoto. A empresa registrou um aumento anual de 21% na receita no trimestre encerrado em junho, chegando a US$ 46,2 bilhões – os números fazem parte do balanço financeiro divulgado nesta terça-feira, 27. Apesar do crescimento total, a receita da Microsoft vinda das vendas do sistema operacional Windows a fabricantes de equipamentos eletrônicos caiu 3% no período em que a companhia apresentou o novo Windows 11.

O resultado decepcionou analistas e motivou uma queda de quase 3% nos papéis da companhia após o fechamento do mercado, na Bolsa dos EUA.

A Microsoft registrou lucro líquido de US$ 16,5 bilhões no trimestre, um aumento de 47% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

No segmento de nuvem inteligente, a receita da companhia aumentou 30%, para US$ 17,4 bilhões. Houve um crescimento de 51% especificamente no serviço Azure, que compete com o Amazon Web Services, superando a expectativa de analistas, que era de 43,1%.

"Apesar das movimentações de retorno ao escritório, essas mudanças na nuvem e na dinâmica do home office e do trabalho híbrido parecem ter vindo para ficar. A Microsoft continuará a se beneficiar dessa tendência no Azure e no Office 365 nos próximos anos", afirmou o analista Dan Ives, da consultoria americana Wedbush Securities, em nota a investidores nesta terça.

Para a queda em licenças do Windows, a Microsoft apontou as restrições de fornecimento sinalizadas pelas fabricantes Dell e HP nos últimos meses. A venda de serviços e conteúdos do Xbox, divisão de jogos eletrônicos da empresa, também caiu 4% no período.

No trimestre encerrado em junho, a Microsoft revelou o Windows 11, nova versão de seu sistema operacional que trouxe aplicativos para Android, maior lucro para desenvolvedores e fluxo gratuito de atualizações. Em junho, a companhia também anunciou que Satya Nadella, atual presidente executivo da companhia, passaria a acumular a posição de presidente do conselho da empresa. Bill Gates, fundador da Microsoft, anunciou o divórcio com Melinda French em 3 de maio.