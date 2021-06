Lucy Nicholson/Reuters O novo Windows deve receber mudanças significativas

Preparando o terreno para a chegada do novo Windows, que deve ser revelado em 24 de junho, a Microsoft fez uma brincadeira e publicou um vídeo no YouTube que reúne sons de inicialização de diferentes versões do Windows – a velocidade de reprodução dos áudios foi reduzida em 4.000% para criar uma atmosfera meditativa, segundo a empresa.

“Está tendo problemas para relaxar porque está muito ansioso para o evento da Microsoft em 24 de junho? Faça uma viagem lenta pela memória com os sons de inicialização do Windows 95, XP e 7 desacelerados”, diz a empresa na legenda do vídeo do YouTube.

O vídeo tem exatamente 11 minutos, o que insinua que o nome do próximo sistema será Windows 11. É possível que os áudios também sejam pistas de como será o novo som de inicialização.

Brincadeiras à parte, o novo Windows deve receber mudanças significativas, conforme sinalizações feitas pela Microsoft. De acordo com a empresa, o foco será em criar uma plataforma para que os criadores possam construir, distribuir e monetizar aplicativos.

O desenvolvimento da loja de apps, nos últimos meses, também é um indicativo que que a plataforma pode se abrir para terceiros, fornecendo uma possível hospedagem, sem o pagamento de uma taxa para a Microsoft.

O sistema operacional também deve conversar mais com diferentes máquinas e rumores sugerem que as aplicações possam ser mais compatíveis com outros navegadores além do Edge, como Firefox e Google Chrome.