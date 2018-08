GitHub Microsoft comprou o GitHub por US$ 7,5 bilhões

O Google admitiu nesta quarta-feira, 27, que foi derrotado na compra da plataforma de compartilhamento de códigos GitHub pela Microsoft, realizada no início deste mês. “Não me importaria de ter comprado (o GitHub), mas tudo bem”, disse Diane Greene, executiva do Google, à agência de notícias Bloomberg, durante um evento realizado pela revista Fortune.

O GitHub é uma central de programas de computador que funciona como um repositório de códigos e tem mais de 28 milhões de usuários. Gigantes da tecnologia como Apple, Amazon e Google usam o GitHub para hospedar seus projetos e códigos na nuvem. Em 2015, a companhia foi avaliada em US$ 2 bilhões. Em 4 de junho deste ano, a Microsoft comprou a plataforma por US$ 7,5 bilhões.

Alguns boatos já circulavam sobre o interesse do Google em negociar com o GitHub ao mesmo tempo que a Microsoft. Quando foi noticiada a compra pela Microsoft, uma reportagem da Bloomberg disse que o fundador do GitHub, Chris Wanstrath, escolheu a Microsoft devido à sua relação com o presidente executivo Satya Nadella.

O executivo do Google também comentou sobre o fato de, agora, o GitHub estar nas mãos da Microsoft. “Eu realmente espero que a Microsoft mantenha a plataforma totalmente neutra”, disse a executiva.