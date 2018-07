Reuters A unidade de nuvem da Microsoft teve um crescimento acelerado

A Microsoft deve ter a compra do LinkedIn aprovada nos próximos dias, após a União Europeia receber os ajustes necessários para realizar a concessão e impedir problemas de concorrência desleal no setor. As informações foram divulgadas por pessoas próximas ao assunto nesta quarta-feira, 23.

Na semana passada, a Microsoft deu garantias para a Comissão Europeia que permitirá que os rivais do LinkedIn mantenham acesso a seu software e dará opção a fabricantes de hardware para instalarem outras redes profissionais semelhantes.

Estas concessões são importantes por causa da batalha da empresa com autoridades de concorrência da União Europeia ao longo da última década, já que a Microsoft já foi condenada por restringir ilegalmente o acesso de produtos rivais nos sistemas de computadores.

O acordo está sendo duramente criticado pela rival norte-americana Salesforce , que não conseguiu comprar o LinkedIn e que agora faz com que reguladores analisem frequentemente as questões antitruste e de privacidade de dados.