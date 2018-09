David Ryder/Bloomberg Microsoft anunciou Office 2019 nesta segunda-feira, 24

A Microsoft divulgou nesta segunda-feira, 24, o pacote Office 2019 para empresas e consumidores que não optaram pelo serviço Office 365, cujas atualizações são mensais. O novo pacote traz atualizações para Word, Excel PowerPoint, Outlook, entre outros serviços.

O novo Office permitirá a personalização em todos os aplicativos do pacote, além de melhorias internas. Um dos serviços mais usados, o Word, por exemplo, terá um tradutor novo, além de melhorias na acessibilidade. Já o PowerPoint passa a ter exportação de vídeo em 4K e suporte ao modelo SVG e 3D.

Além disso, a Microsoft prometeu liberar para as empresas o Exchange Server 2019, Skype for Business Server 2019, o SharePoint Server 2019 e o Project Server 2019 nas próximas semanas.

Já o Office 2019 estará disponível primeiro para as clientes com licença de volume comercial. Consumidores e outros clientes corporativos terão direito a atualização nas próximas semanas.

Novidades. Além das atualizações, a Microsoft divulgou os novos serviços em segurança e inteligência artificial da companhia. O foco, no entanto, continua sendo no crescimento de serviços em nuvem para empresas, o Azure.

Entre as novidades está um acordo fechado entre a empresa de software com a Adobe Systems Inc. e com a SAP, para permitir a transferência de dados entre as plataformas. A parceria é chamada de Open Data Initiative e foi apresentada pelo Satya Nadella, presidente da Microsoft como uma forma de colocar o cliente "de volta ao controle de seus próprios dados".