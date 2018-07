AP

A Microsoft divulgou uma queda de 10,1% na receita trimestral nesta quinta-feira, 28, pressionada pela valorização do dólar, assim como pelo fraco desempenho do mercado de computadores pessoais, o que reduziu a demanda pelo sistema operacional Windows.

O resultado líquido da empresa caiu para US$ 5 bilhões, ou US$ 0,62 por ação, em seu segundo trimestre encerrado em 31 de dezembro, ante US$ 5,86 bilhões, ou US$ 0,71 por ação um ano antes.

A receita total caiu para US$ 23,8 bilhões, ante US$ 26,47 bilhões.

Mas a receita do cada vez mais importante negócio de “nuvens inteligentes” da empresa, que inclui produtos como o Windows Server e plataformas como a Azure, cresceu 5%, para US$ 6,3 bilhões.

A Microsoft, sob o comando do presidente-executivo Satya Nadella, tem focado em serviços nas nuvens e aplicativos móveis, com o crescimento mais lento em seu tradicional negócio de softwares.

