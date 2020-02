Lucy Nicholson/Reuters A Microsoft não divulgou nova previsão de receita

A Microsoft disse nesta quarta-feira, 26, que prevê um impacto do surto de coronavírus na sua receita trimestral referente à divisão do Windows e computadores pessoais – a empresa afirmou que não conseguirá alcançar a meta estipulada para o período. O anúncio fez as ações da empresa caírem 1% após o fechamento do pregão.

"Embora tenhamos uma forte demanda do Windows alinhada com nossas expectativas, a cadeia de suprimentos está retornando às operações normais em um ritmo mais lento do que o previsto", afirmou a companhia em comunicado. De acordo com a Microsoft, entretanto, os outros resultados do trimestre que termina em março não devem ser alterados pelo vírus.

A Microsoft até então previa uma receita entre US$ 10,7 bilhões e US$ 11,1 bilhões para a sua divisão de computação pessoal, que inclui o Windows, no trimestre atual. A empresa não divulgou nova previsão com impacto do coronavírus, mas disse que a área foi mais afetada do que o esperado.

A Apple também já anunciou que não cumprirá projeções por conta do coronavírus. A empresa afirmou que falhas em cadeia de fornecimento na China vão afetar seu desempenho, e que a demanda por seus produtos no país asiático tem sido afetada.