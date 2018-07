AP

A Microsoft e a Alphabet, que controla o Google, divulgaram nesta sexta-feira um acordo para a retirada de todas as queixas regulatórias que fizeram uma pela outra.

“A Microsoft concordou em retirar suas queixas contra o Google, refletindo nossas prioridades em questões legais. Continuaremos a nos focar na competição vigorosa para nossos negócios e clientes”, disse um porta-voz da Microsoft por email. Já o Google, em outra mensagem, disse que as empresas querem competir nos méritos de seus produtos, e não em “questões meramente legais”.

A decisão acompanha um acordo recente entre as duas empresas: em setembro de 2015, Microsoft e Google também retiraram processos relativos a patentes entre si, encerrando 18 disputas judiciais nos Estados Unidos e na Alemanha.

Mais do que isso, a questão é um ponto a favor do Google em um momento difícil que a empresa passa quanto a regulações: nos Estados Unidos, rivais da empresa procuraram as autoridades antitruste dizendo que a gigante de internet tem usado sua vantagem com operadoras e fabricantes para manter um monopólio dentro do sistema operacional Android.

Na Europa, a Comissão Europeia entrou nesta semana com um processo contra o Google, que pode multar a empresa em até € 7 bilhões por ações anti-concorrenciais no Android. É a segunda acusação recente da UE contra a gigante americana: no ano passado, a Comissão Europeia acusou o Google de distorcer seus resultados de busca para favorecer o Google Shopping. / REUTERS