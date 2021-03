Mike Blake/Reuters Microsoft quer expandir o seu negócio nas áreas de software e serviços

A Microsoft está em negociações para adquirir o aplicativo de voz e vídeo Discord por mais de US$ 10 bilhões, informou na segunda-feira 22 a Bloomberg, que conversou com fontes familiarizadas com o assunto.

O acordo não é iminente e outros interessados também estão na fila para comprar o aplicativo de transmissão em tempo real que se popularizou entre a comunidade gamer. Desde o início da pandemia de covid-19, no entanto, o Discord tem ganhado força ao se transformar em um aplicativo de comunicação de modo geral, sendo utilizado para reuniões, grupos de estudo, aulas de dança etc.

A eventual aquisição do Discord pode ser uma forma de turbinar o modelo de negócios da Microsoft, que tem investido menos em hardware e mais em software e serviços, como os recentes investimentos no modelo de assinaturas de jogos Game Pass, do Xbox.

Nos últimos meses, a Microsoft tentou comprar as operações do TikTok nos Estados Unidos e mais recentemente o Pinterest, sem sucesso em finalizar os acordos de ambos os aplicativos de rede social. Fontes disseram à Bloomberg que o objetivo da dona do Windows é comprar ativos que deem acesso a uma comunidade de usuários.